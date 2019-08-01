再做運動員　39歲方力申環港島游

前香港游泳代表及香港紀錄保持者方力申成為首位香港人，於11月挑戰全程45公里的環港島游。周四（1日）「小方」聯同「師妹」歐鎧淳出席「點滴是生命」慈善活動發布會交代詳情，39歲的他表示未來半年會「重投運動員身份」積極練水，「一回到水裡我就很想挑戰自己！在自己土生土長的地方游一個圈，感覺一定會很特別。」



發起今次的環港島泳，目的是要籌款給45萬名缺水的貧困人口提供潔淨食水，改善他們的生活，不過要完成這項創舉絕不容易，方力申說，「45公里是很長的距離，預計要在海上飄游超過12小時，划手不下三萬次，加上海面的因素……我的父母、甚至一些前隊友都很擔心我能否完成：『你快要40歲了，今時唔同往日』。但我有這個目標，我就要去做，不知道能否完成，只是想憑努力為大家帶來一點正面影響。」



20年後重新回到運動員生活，「小方」似乎找回昔日熱血的自己，「很佩服要兼顧工作和家庭的運動員，真的一點也不容易！每個運動員都一定有好勝的心態，但原來我只會在游水方面好勝，做gym、跑步，甚至唱歌、拍戲都不會有這種感覺。」他說現時一星期6次練水，並已加入馬拉松泳手的群組，與其他長距泳手交流心得，希望盡快操弗自己，「起初游400米都手痺，現在我游7000米都沒有問題。其實還可以繼續游，只是覺得有點悶。我會繼續定立小目標，直至可以挑戰45公里為止。」