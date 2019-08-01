【西甲玄機】數字話你知 皇馬今季凍過水！

西甲一向係三雄鼎立，近10季冠軍，分別由巴塞隆拿（7次）、皇家馬德里（2次）及馬德里體育會（1次）奪得，上述3隊更連續7季包辦前3名，所以玩西甲冠軍，基本上研究呢3隊波就夠做。



自從基斯坦奴朗拿度離隊後，皇馬已經風光不再，今夏終於肯掟錢買夏薩特等貴價新兵，正式步入重建期，不過從季前賽可見，成隊皇馬唔單止默契嚴重不足，防守力仲非常薄弱，不過皇馬到家陣都仲未有頂級守將加盟，照目前足智彩奪標賠率有2.9倍嚟睇，今季皇馬重奪冠軍嘅機會真係好微。馬體會上季表現都OK，可惜王牌基沙文已經去咗巴塞，雖則有祖奧菲歷斯頂上，但佢有冇基沙文咁堅就真係好難講，7倍分頭都博唔過。



相反，巴塞上季拋甩馬體會9分、強勢封王，今季仲有埋翼鋒基沙文、防中法蘭基迪莊及門將尼圖等球星加盟，戰鬥力繼續升呢，巴塞要完成西甲3連霸偉業，可謂毫無難度，1.35倍冠軍定過抬油。



西甲冠軍賠率

球隊 賠率

1 巴塞隆拿 1.35

2 皇家馬德里 2.9

3 馬德里體育會 7

4 華倫西亞 35

5 西維爾 40

6 畢爾包 150

7 維拉利爾 150

8 貝迪斯 200

9 基達菲 250

10 皇家蘇斯達 250

11 愛斯賓奴 400

12 伊巴 500

13 切爾達 500

14 雷加利斯 500

15 艾拉維斯 800

16 利雲特 800

17 華拉度列 1000

18 奧沙辛拿 1000

19 CF格蘭納達 1500

20 馬略卡 1500





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