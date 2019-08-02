岡崎慎司勁坎坷　馬拉加爆煲轉會觸礁？

日本33歲國腳前鋒岡崎慎司可能上錯賊船！《馬卡報》周四(1日)爆料，西乙馬拉加、拉斯彭馬斯及西甲CF格蘭納達3隊，因為球隊存在財務問題，暫時受到制裁，唔可以註冊球員，岡崎慎司加盟馬拉加單嘢，或者會衰收尾。



西班牙聯賽會表示，呢3間球會涉及340宗拖欠球員工資嘅索賠申請，違反財政公平政策嘅附例，目前無法註冊為球員，需要進行重整，例如出售球員，先可以喺新球季開始前完成註冊。換言之，7月31日宣布正式加盟馬拉加嘅岡崎慎司，依家半天吊，可能西乙都踢唔到。



西班牙聯賽會財政公平政策，係因為2012年嗰陣，西甲與西乙兩級40間球會，對西班牙財政部嘅整體債務，已經高達6.5億歐元，瀕臨爆煲邊緣。於是各會協商由2013至14球季起，效法歐洲足協嘅FFP，實施一項控制不良債務，監控球會運營收支嘅政策，希望到2020年時，西甲、西乙嘅整體債務下降至5400萬歐元。



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