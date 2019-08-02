峰迴路轉！曼聯簽戴巴拿、費南迪斯臨門撻Q？

英超轉會窗進入最後倒數，曼聯將會成為焦點所在，「紅魔鬼」目前同3位目標人物走得極近，中堅哈利馬古尼、中場波基斯費南迪斯同前鋒保羅戴巴拿都被傳「非常接近」加盟，不過最新消息指曼聯遇上「劫案」，收購保羅戴巴拿同波基斯費南迪斯一事出現變數，國際米蘭同熱刺突然攔途截劫，令曼聯到口肥肉隨時嘔番出嚟！



曼聯用盧卡古交換祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿，據報已經去到決定性時刻，呢位阿根廷國腳返意大利同祖記教練沙利攤牌，之後就會作出去留決定。但係勢估唔到，《米蘭體育報》爆出國際米蘭突然出招，向祖雲達斯提出用莫路伊卡迪交換保羅戴巴拿。



報道指莫路伊卡迪亦係祖記心儀前鋒之一，呢個交換有一定吸引力，何況保羅戴巴拿對加盟曼聯存有疑問，曼聯球迷自然更加擔心。諷刺嘅係，曼聯之前因為嫌國米出價低，拒絕賣盧卡古去國米，轉為去到祖記傾交換，依家國米反而走去搶戴巴拿，可以話係報仇咁報。



另外，曼聯5,600萬鎊收購士砵亭中場波基斯費南迪斯，同樣面臨告吹命運。英國《每日郵報》報道，熱刺已經派出代表坎去葡萄牙，同士砵亭會長華蘭達斯商討轉會，反而有曼聯消息人士露口風，話波基斯費南迪斯從來唔係曼聯「主要收購目標」，呢單交易似乎岌岌可危。



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