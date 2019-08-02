向C朗宣戰！南韓球迷「精神傷害」索償

「C朗拿度NO SHOW」單嘢喺南韓愈搞愈大鑊，主辦公司被球迷入稟索償，祖雲達斯架專用迷你隊巴士被指違法都不特只，法務部亦出面批評「斑馬兵團」講大話，似乎成個南韓準備有咁盡去咁盡，向C朗、祖雲達斯全面宣戰！



7月26日祖雲達斯喺首爾友賽南韓K聯賽明星隊場波，已經發展到四處火頭，一名男球迷早兩日已經入稟仁川地方法院，控告主辦公司The Festa造成金錢、精神傷害，要求賠償107.1萬韓圜(約7078港元)，仲去到The Festa門外抗議。事實上，如果呢仁兄告得入，65,000名入場球迷有樣學樣的話，主辦公司真係執硬笠。



嗰場表演賽推遲咗成粒鐘至開打，祖雲達斯方面解釋係「韓國入境時被統一收繳護照等，搞咗成2個多小時」，先至搞到粉絲見面會等活動接連縮減同延期，比賽遲開。南韓法務部就此反駁：「祖雲達斯抵達入境審查現場嘅時間係下午2點38分，完成對76名職球員入境審查，一共只花咗26分鐘。冇收繳到護照，同一般入境旅客一樣，都係面對面審查嘅。」因為樣樣遲晒，韓國職業足球聯盟仲爆料，祖雲達斯當時曾經威脅「如果唔將場波推遲到晚上9點，可能會取消比賽」，又提出「將比賽時間由上下半場各45分鐘，減少到各40分鐘，中場休息時間都由15分鐘減少到10分鐘」，只不過韓國職足聯一口拒絕咗。



祖雲達斯傲慢卸責又講大話，引起南韓人極度不滿，除咗早前有球迷上青瓦台政府官網請願，以「宣傳非法體育博彩網站」為由，要求嚴懲賽事主辦機構負責人，以及進行現場直播嘅KBS2TV。有人仲另闢戰線，指祖雲達斯部分球員入境後乘坐嘅迷你巴士，違反現行法律。呢款側面貼有祖雲達斯標誌嘅新車，目前喺韓國國內尚未上市，只係掛上光州光山區批出期限為1年嘅臨時牌照，屬於「已登記為試驗研究用車輛」，唔可以用於宣傳目的。如果用喺其他用途，可處以300萬韓圜(約1.98萬港元)罰款。總之有可能告得入嘅地方，全部都有人出招。



喺處處開火嘅同時，據報韓國職足聯已向祖雲達斯同意甲聯賽會發出抗議函，一定要「斑馬兵團」以至C朗跪低道歉。