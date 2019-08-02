【人物誌】比比曾犯偷竊　從地獄中突圍

阿仙奴以破球會轉會費紀錄嘅7200萬鎊收購里爾前鋒尼高拉斯比比，令呢位科特迪瓦國腳一夜成名，但其實9個月前，佢話自己身價應該唔超過1000萬歐元，估唔到轉眼間，已升值近7倍，夠晒戲劇性。



事實上，尼高拉斯比比球員之路亦好似拍戲一椒，呢位24歲射手喺巴黎惡名昭彰嘅19區長大，爸爸係一位足球教練，本來一直要培養比比成守門員。不過，比比15歲先至發現自己嘅強項係進攻，於是改踢前鋒，並於2013加盟昂熱。



比比18歲仲踢緊昂熱二隊，屬於同輩之中比較遲熟，期間更出現紀律問題，同隊友去超市偷食朱古力，結果被店員捉到斷正，並通知球會。



當時昂熱青訓總監親自去超市調停，會長亦決定畀尼高拉斯比比多1次機會，先至得以留隊，挽救球員生涯。



比比之後足球事業發展亦大起大落，曾經一度被外借，而2016/2017球季為昂熱出戰法甲，上陣33場只入3球，結果被賣去里爾，佢前季法甲入13球，上季入22球，表現判若兩人，依家仲登陸英超豪門阿仙奴，成為天價球員，至於佢新一季踢英超，會唔會亦創造出戲劇性表現，大家拭目以待。



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