未有班落　艾華：我失望但唔會放放棄

愉園周五（2日）早上與All Black FC拍跳，在All Black FC陣中出現了一張球迷熟悉的面孔，他就是先後效力過南華和香港飛馬的翼鋒艾華。



上個球季完結後不獲香港飛馬留用的艾華，暫時仍未落班，目前選擇為業餘球隊All Black FC出賽，保持比賽狀態同時，繼續為一紙合約奮鬥。是日為All Black FC披甲並擔任左翼的艾華踼足全場，表現出色，不時利用速度和技術在邊線發難，為對方後防製造了不少麻煩，最後更貢獻了一個助攻，協助球隊以3比0獲勝。



2016年在香港註冊結婚，並育有一女的艾華，暫時沒有離開港超到其他聯賽效力的打算，為了自己的家庭，目前仍將港超球會列作優先考慮，他說：「我係一個職業球員，呢一刻當然有啲失望，但我唔會放棄。除咗跟All Black Fc操練同比賽，我仲有搵私人教練幫手，所以我對自己目前嘅狀態係好有信心。我相信自己嘅能力，問題總會解決嘅！」



早前曾返祖家探望患病的父親，艾華未有逗留太久便再此與家人分開，返港等候機會的來臨，以及上帝引領的路。「我除咗好好去準備之外，仲要相信上帝為我安排好嘅路，好快我就會收到球隊畀我嘅Offer！」艾華最後表示要多謝太太的百分百支持，身為丈夫，他會盡快落班，免得太太繼續擔心。





文：李浚𣇹









