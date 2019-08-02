【有片】歐霸爆煙火襲擊　球證中彈

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周五(2日)凌晨歐霸盃外圍賽第2圈次回合，克拉奧維大學對布達佩斯戰士，雙方球員發生嚴重衝突，不過最傷係球證亨特，因為呢位北愛爾蘭籍裁判被球迷用打火機掟中頭部，需要「十字車」入場送佢去醫院。



雙方首回合打和0:0，羅馬尼亞球隊克拉奧維大學返到主場，同匈牙利球隊布達佩斯戰士，爭持仍然非常激烈，踢到加時臨完場，雙方更加「講手」，觀眾席上嘅球迷亦不斷掟嘢入場。



球證亨特先係走去勸開雙方球員，跟住行去邊場了解球迷掟嘢情況，當佢回身想走時，有一個煙花掟中佢隻腳，但佢卻按住自己個頭，原來佢同時間被一個打火機掟中頭部。



亨特立即痛苦倒地，醫護人員入場了解後，決定叫「十字車」入場，送佢去醫院治理，但應該冇乜大礙。



至於今場波都係打和0:0，克拉奧維大學憑互射12碼晉級，但佢嘅主場發生今次事故，相信球會將面臨被歐洲足協處罰。



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