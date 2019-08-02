5隊爭住借用久保建英　施丹神回應

18歲日本新星久保建英加盟未夠一個月，已經令皇馬遇上煩惱，一種開心嘅煩惱：今季將佢外借磨練定留嚟自用！



《馬卡報》透露，包括巴西名將朗拿度做班主嘅華拉度列在內，目前有5支西班牙球隊，向皇馬提出借用久保建英。當年畀人形容為「現象級」球星嘅「大哨」，依家都睇中呢位亞洲小將，令人聯想到久保將會係另一個「現象級」球星。



由於久保建英仲未成熟，又佔用非歐盟名額，外借係個唔錯嘅選擇。問題係主帥施丹好睇重呢個細路，久保建英喺國冠盃以至近日奧迪盃對熱刺同費倫巴治嘅賽事，都有令人眼前一亮嘅演出，尤其全隊表現低迷嗰陣，西班牙媒體更用「沙漠中嘅綠洲」褒揚佢。



近日施丹證實，已經下令久保建英今季操練時跟一隊，有波打先返去卡斯蒂亞踢西丙，希望加速佢嘅成長。施丹咁講：「對於久保，佢會喺西丙踢波，但就會同一隊成員一齊練習，我想知道佢嘅進展。久保同洛迪高、雲尼斯奧斯祖利亞呢啲年輕球員， 我哋必須小心謹慎慢慢培育佢哋。」



不過，皇馬內部存在唔同聲音，就係西丙技術含量比較低，攔截凶狠，對久保建英未必係好事，情願早啲放佢喺一隊，所以「銀河艦隊」都十五十六好難取捨。姑勿論借定唔借，久保建英喺皇馬前途一片光明係肯定嘅，除咗佢真係踢得，連市場部門都承認，佢將會係皇馬未來打開日本市場嘅重要棋子。



事實上據《馬卡報》嘅民意調查顯示，超過23萬張票入面，52%嘅人贊成皇馬新球季將久保留為己用，38%認同外借，安排佢踢西丙只得10%，似乎人人睇好佢。



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