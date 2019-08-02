曼城搶祖記助攻天王　力爭英超三連霸

曼城對上2季分以100及98分贏得英超冠軍，於領隊哥迪奧拿眼中，利物浦係佢帶隊生涯最強敵人之一，新季「藍月亮」不敢怠慢，哥帥務求於轉會市場做得盡善盡美，以力阻利物浦進襲。意大利、英國傳媒均報道，哥帥希望引入祖雲達斯右閘祖奧簡斯路，以為基爾獲加提供競爭，曼城希望於交易中加入丹尼路雷斯，現時已同祖記展開談判。



祖奧簡斯路今年25歲，曾效力賓菲加、華倫西亞、國際米蘭，上季以加盟祖雲達斯，期間上陣25次，演出獲一致好評。祖奧簡斯路以硬淨、速度高同助攻力強見稱，啱晒哥迪奧拿口胃。據英媒透露，就算祖奧簡斯路加盟，獲加依然係曼城頭號右閘，但呢名英格蘭國腳上季表現並不穩定，故希望簽入祖奧簡斯路，增強獲加鬥心。



曼城搵巴西右閘丹尼路雷斯做談判籌碼，佢哋認為丹尼路雷斯值3000萬歐元，望另加3000萬歐買祖奧簡斯路；但祖記方面認為祖奧簡斯路值7000萬歐，而丹尼路雷斯只值2500萬歐，雙方於轉會窗關閉前會繼續磋商。



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