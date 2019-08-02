港超聯　理文友賽1比0小勝冠忠南區

港超球隊理文周五（2日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心跟冠忠南區進行首場季前熱身賽，並憑着新加盟的佐迪於比賽尾段射入全場唯一入球，以1比0小勝冠忠南區。



雙方於上半場互有攻守，但具威脅的攻門不多，南區於16分鐘有陳肇鈞遠射地波被袁皓俊接實，理文戰至21分鐘則有黃炎堃起腳中柱，而理文於上半場尾段則有陳衍光右肩「甩骹」而需送院治理。兩隊在半場均有作出換人調動後，理文於換邊後有較多攻勢，63分鐘先有基華尼頓頭槌被李溢晉救出，這位巴西新援於7分鐘後接應李康廉左路傳中跳頂彈地波，亦未能攻破李溢晉的十指關。理文戰至72分鐘打破僵局，佐迪接應黃駿軒妙傳入楔禁區起腳射成1比0。隨後雙方於比賽尾段均有入球機會，夏志明於86分鐘接應迪亞高左路橫傳起腳被接實，無法為南區扳平，而隨着謝朗軒戰至88分鐘則有一記遠射被撲出，理文最終保住1比0的比數至完場。



理文主教練陳曉明賽後表示，球隊最近兩周在戰術上的訓練不多，強調季前要先慢慢提升體能，而球員在首場季前友賽，在體能的進展方面不錯，加上陽光不算猛烈，球隊的表現尚算不錯。另外他亦指友賽另一個目的，是希望觀察新兵跟舊將之間的磨合，並覺得曾踢過港超的佐迪、列斯奥及亞哥斯達已經很快融入隊波，而另外兩位巴西新外援迪奥高和基華尼頓就需要多時間適應。至於因脫骹受傷的陳衍光，目前傷勢仍有待確定，未知能否如常隨隊前往泰國集訓。



冠忠南區主教練鄭兆聰則指，目前球隊利用友賽去鍛煉隊形，而現階段較為注重球員體能狀況，球員仍有少許疲態，不過問題不大，再加上比賽節奏頗快，因此賽果並非最重要，而是雙方在比賽中均能達到練習效果，球隊將於周日（4日）前往泰國集訓，並希望能夠在集訓完成後再跟本地球隊進行多1場季前友賽。





