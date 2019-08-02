「創富Form」今晚直播德乙玩走地

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返嚟啦！返嚟啦！東網「創富Form」上季大獲好評，今季J臣同樂比堅尼，成功爭取新球季再次開騷；嚟緊星期六、日兩晚德乙賽事，兩主持會坐定定同觀眾朋友睇直播之餘，更即場提供投注方向，餓波已耐嘅朋友們，記得留意我哋周五及周日兩場直播時間。(東網on.cc周五深夜凌晨00:30直播)



新球季當然多話題，五大聯賽邊隊有冠軍相，邊隊會係黑馬，邊一隊可以成為季初銀行隊，相信好多球迷都好想知，J臣同樂比會先喺星期五深夜，同大家一齊睇場波琴大戰比勒費爾德，兩隊今季首戰都未贏到，估計唔會太保守，而各位記得到東網體育FB留言，到時定必盡力解答大家新球季問題；到周日有海登咸對史特加，史特加畢竟保留到一定德甲班底，絕對係升班熱門，不過海登咸隊波甚有隊型，上季同升班附加賽擦身而過，今季目光會放更遠。而星期日較後時間更有英格蘭社區盾上演，想知兩位主持點睇呢場大戰，記得mon實東網「創富Form」啦今個星期。





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