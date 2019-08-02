皇馬購超新星　普巴99.999%留曼聯！

早前有傳祖雲達斯放棄收購保羅普巴，呢名曼聯巨星如果希望離隊，只有皇馬可以出手拯救。但西班牙傳媒表示，連銀河艦隊都對普巴失去興趣，並已同阿積士傾掂數，中場超新星雲迪碧克將於日內上艦。



普巴成個夏天都等緊離開曼聯，佢已講到明希望離隊尋求新挑戰，其經理人拉奧拿亦提過，正為普巴轉會而努力。但曼聯極希望普巴可以留隊，故定出超高價1.5億甚至1.8億鎊，首先已嚇怕祖記，而皇馬領隊施丹雖然好鍾意普巴，但因為價錢太高，一直同曼聯傾唔埋欄。



據西班牙馬卡報報道，皇馬已同阿積士達成協議，將以5000萬至6000萬歐元購入雲迪碧克，呢名荷蘭國腳將簽約5至6年。阿積士上季勇奪荷蘭國內雙冠王，更打入歐聯4強，雲迪碧克就係當中主力。今年22歲嘅雲迪碧克，上季於各項賽事攻入17球並有13次助攻，堅有卡士。若雲迪碧克堅上艦，普巴就肯定過唔到皇馬，來季九成九留於曼聯。



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