【人物誌】經典！遠藤保仁第1,000次上陣

周五(2日)場日職「阪神打吡」神戶勝利船對大阪飛腳，雖然2比2打和不分勝負，但係飛腳個39歲中場老將遠藤保仁，就締造出個人第1,000場出賽紀錄，成為日本第1位千戰球員，連恩尼斯達都大讚佢係職業球員典範。



遠藤保仁喺下半場19分鐘入替前鋒安達臣柏歷，個人第1000次喺正式比賽出場，呢項紀錄係由1998年佢投身職業足球起計，至今22年入面，遠藤喺聯賽、盃賽以至國家隊賽事踢足1,000場，其中代表藍武士踢過152場A級國際賽，同樣係個日本紀錄。環顧當今球壇，現役嘅只有意大利鋼門保方多過佢(1101場)，其餘千場俱樂部入面能夠超過佢嘅，包括第一位嘅前英格蘭門將施路頓、沙維、卡路士、魯爾、林柏特、傑斯、施多夫等人，全部已經掛靴，早前心臟病發嘅卡斯拿斯亦處於半退休狀態，遠藤保仁真係唔簡單。



遠藤呢個「日本一」嘅紀錄，連52歲嘅前國寶三浦知良(831場)都望塵莫及，究竟佢係點做到嘅呢？遠藤保仁覺得自己「情緒上唔會大起大落」，休季時注意做Gym保持狀態會係重要因素。今場波為幾乎射失12碼嘅恩尼斯達，同樣大讚遠藤保仁嘅成就了不起，係職業球員好榜樣，當被問到想唔想加入千場俱樂部，「小白」咁答：「我唔知道我可唔可以實現1000場嘅目標，但我希望繼續踢落去。我唔知未來會點，但我認為如果我能夠保有咁嘅錄會好正。」



講番場波，神戸射手韋拿因為有傷，需要休息2至3個星期，同普多斯基、新兵華美倫一樣，呢場連後備都冇，佢哋殘陣出擊兼落後兩球大半場，咁都可以追和終止聯賽3連敗，算係咁喇。



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