【曼聯巨購】終於扑槌！馬古尼成最貴後衞

千呼萬喚！曼聯收購英格蘭中堅哈利馬古尼終於成事！英國各大傳媒報道，曼聯同意支付8,000萬鎊，另加500萬浮動條款，以總值8,500萬鎊嘅「世界紀錄」轉會費，由李斯特城羅致哈利馬古尼，依家只係等周六(3號)體測完成就可以落實。



利物浦上年以破世界紀錄簽入荷蘭中堅華基爾雲迪積克，成效可以話係立竿見影，今次哈利馬古尼打破後衞最高轉會費紀錄，可見「紅魔鬼」對佢期望極高。



世界10大最高轉會費後衞

排名●球員●轉會●轉會費

1●哈利馬古尼●李斯特城→曼聯●8,500萬鎊

2●華基爾雲迪積克●修咸頓→利物浦●7,500萬鎊

3●盧卡斯靴南迪斯●馬德里體育會→拜仁慕尼黑●6,800萬鎊

4●馬菲斯迪歷特●阿積士→祖雲達斯●6,300萬鎊

5●拿樸迪●畢爾包→曼城●5,700萬鎊

6●班捷文文迪●摩納哥→曼城●5,200萬鎊

7●大衞雷斯●車路士→巴黎聖日耳門●5,000萬鎊

8●基爾獲加●熱刺→曼城●5,000萬鎊

9●史東斯●愛華頓→曼城●4,750萬鎊

10●艾達米列達奧●波圖→皇家馬德里●4,200萬鎊



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