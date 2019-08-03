經典名將做老闆！維埃里收購森多利亞！

踢波踢到做班主冇乜邊幾個，前車路士領隊、意大利一代著名前鋒維埃里，最近就收購咗意甲森多利亞，作價12.2億港元！



據意大利《米蘭體育報》、《Il Secolo XIX》報道，森多利亞老闆費拉羅同意以1.4億歐元(約12.2億港元)嘅價錢，將球隊賣畀維埃里領導嘅財團。費拉羅早就透露過想將球隊賣盤，維埃里領導嘅財團亦都即刻聯絡過佢。森多利亞今夏只係由西甲華倫西亞，借咗27歲哥倫比亞後衞莫連路返嚟，跟住乜都冇做過，希望上季聯賽排第9嘅佢哋，喺維埃里入主之後有改變啦。



維埃里踢波踢到可以收購球隊？對於年輕嘅球迷嚟講，呢個先係話題，其實曾經效力森多利亞，祖雲達斯，車路士等豪門嘅佢，唔單只係參加過1986年、1990年世界盃同1988年歐洲國家盃嘅前意大利名宿，仲係個富二代，佢爸爸係個白手興家嘅富商，喺克雷莫納有古堡Castello di Belgioioso，內裏大到有60間房，維埃里就喺嗰度長大。雖然座古堡依家成為咗景點，據講佢久唔久都會返去住吓度吓假。搵人夾十億八億出嚟搞波，對維埃里唔算好大難度。



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