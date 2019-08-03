【曼聯巨購】最貴對最貴！馬古尼輸9條街喎

曼聯傾掂用後衞世界紀錄8,500萬鎊收購哈利馬古尼，令全球曼迷興奮莫名，球會亦期望佢會成為另一個華基爾雲迪積克，可以令疲弱防線搖身一變成為固若金湯嘅城堡。英國《曼徹斯特晚報》分析，曼聯領隊蘇斯克查將採取新嘅戰術，佢希望球隊由後場就開始控球，而哈利馬古尼嘅控球、用波能力非常出色，而且今年2月曼聯同李斯特城對賽後，蘇斯克查對馬古尼嘅制空力感到驚訝，助教費蘭非常支持呢單收購，因為佢教侯城嗰陣短暫教過哈利馬古尼。



不過，曼聯球迷似乎需要降低期望，無疑哈利馬古尼係個頂級中堅，但要同「神級」嘅華基爾雲迪積克相比仍有距離，根據上季英超官方數字，喺13項後防球員統計當中(見表)，哈利馬古尼足足輸咗8項，另外有3項打成平手，哈利馬古尼只係喺「輸12碼」同「最後1人攔截」方面稍勝。



項目●哈利馬古尼●華基爾雲迪積克

不失球場數●6場●20場*

失球數字●40球●22球*

封阻射門●18次●18次

截斷傳球●37次●40次*

攔截●31次●38次*

搶斷●17次●28次*

最後1人攔截●2次*●1次

解圍●152次●199次*

頭槌解圍●77次●112次*

爭頂成功●118次●181次*

烏龍球●0次●0次

犯錯導致失球●1次●1次

輸12碼●0次*●1次



*優勝



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