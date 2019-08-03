【曼聯巨購】馬古尼成魔背後　未婚妻幫到手

哈利馬古尼加盟曼聯，成為世界最高轉會費後衞，但其實佢3年前只係踢緊英冠比賽，不過呢位當時得令嘅英格蘭中堅，其實早就展示出領袖才能，而且有今時今日，佢位未婚妻都應記一功！



26歲嘅哈利馬古尼2011年喺錫菲聯出道，3年之後轉會侯城，不過隨即被借去英冠嘅韋根吸取比賽經驗，16/17球季隨侯城升班後正式上位，2年前被李斯特城用1,700萬鎊收購，而且仲成為英格蘭世界盃主力，8強對瑞典入波更令佢成為國家英雄。



查實哈利馬古尼細細個已經好突出，佢以前學校班主任話過：「馬古尼好成熟，佢會做足你所有指示，而且從來唔會質疑，所有好受人歡迎。馬古尼會考攞好多A，我嗰陣仲以為佢會讀商業、數學或者會計，佢哋學術成績一直好好。」



呢位英格蘭中堅場外生活同樣幸福，未婚妻Fern Hawkins今年4月幫佢生咗個囡囡，而且Fern仲有物理治療大學學位，哈利馬古尼每次比賽後都會得到未婚妻悉心照療，令佢減少受傷兼保持狀態，認真幫到手呀！



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