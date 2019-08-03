國冠盃　曼聯生猛「米」走雞

周六深夜國冠盃移師到威爾斯卡迪夫城上演，曼聯將會面對AC米蘭，曼聯主帥蘇斯克查今夏球會賽頻頻起用麥湯米尼同拉舒福特等新星，佢哋活力十足夠生猛，喺前場就開始緊迫對手，大大減輕後場防守壓力，連埋國冠盃在內，紅魔近5場球會賽贏晒，兼且只失1球，證明整體戰術明顯奏效，加上AC米蘭近7次國冠盃面對英超球隊，法定時間僅取1和6負，明顯有恐英症，寧願捧主勝好過。



‧臻贏特



直播表

周六6:00pm◢日職◢FC東京◢Vs◢大阪櫻花

有線662、602台

周六6:00pm◢日職◢湘南比馬◢Vs◢鹿島鹿角

有線604、603台

周六7:30pm◢法冠盃◢巴黎聖日耳門◢Vs◢雷恩

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日0:30am◢國冠盃◢曼聯◢Vs◢AC米蘭

無綫85台、無綫 myTV Gold

周日2:30am◢德超盃◢多蒙特◢Vs◢拜仁慕尼黑

Now 671、Fox +；有線652、612台

周日5:00am◢美職◢阿特蘭大聯◢Vs◢洛杉磯銀河

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:30am◢美職◢新英倫革命◢Vs◢FC洛杉磯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00am◢美職◢侯斯頓戴拿模◢Vs◢芝加哥火燄

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:00am◢美職◢皇家鹽湖城◢Vs◢紐約城

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台



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