NBA聖誕大戰曝光　勒邦占士超越奧尼爾

NBA新賽季的季前賽即將開始，但球迷最關注的聖誕大戰曝光，當中包括洛杉磯打吡，亦有「強強大戰」火箭對勇士，而湖人的超級巨星勒邦占士當然會亮相，他出戰聖誕大戰的出場次數已超越多人，獨佔歷史第二位，僅落後畀已退役的高比拜仁。



據美媒報道，2019-2020賽季的5場聖誕大戰包括:

湖人 VS 快艇

塘鵝 VS 金塊

塞爾特人 VS 速龍

火箭 VS 勇士

公鹿 VS 76人



雖然洛杉磯打吡在聖誕上演，但今年有安東尼戴維斯加盟湖人拍住勒邦占士，又有李安納加保羅佐治加盟快艇，令球迷期待。



根據統計，今年是勒邦占士生涯第14次出戰的聖誕大戰，已超越了奧尼爾、韋德等排第二位，目前保持出戰聖誕大戰最多紀錄的就是湖人名宿高比拜仁，他在職業生涯共出戰了16次聖誕大戰。





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