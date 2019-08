NBA聖誕大戰曝光　勒邦占士超越奧尼爾

NBA新賽季的季前賽即將開始,但球迷最關注的聖誕大戰曝光,當中包括洛杉磯打吡,亦有「強強大戰」火箭對勇士,而湖人的超級巨星勒邦占士當然會亮相,他出戰聖誕大戰的出場次數已超越多人,獨佔歷史第二位,僅落後畀已退役的高比拜仁。



據美媒報道,2019-2020賽季的5場聖誕大戰包括:

湖人 VS 快艇

塘鵝 VS 金塊

塞爾特人 VS 速龍

火箭 VS 勇士

公鹿 VS 76人



雖然洛杉磯打吡在聖誕上演,但今年有安東尼戴維斯加盟湖人拍住勒邦占士,又有李安納加保羅佐治加盟快艇,令球迷期待。



根據統計,今年是勒邦占士生涯第14次出戰的聖誕大戰,已超越了奧尼爾、韋德等排第二位,目前保持出戰聖誕大戰最多紀錄的就是湖人名宿高比拜仁,他在職業生涯共出戰了16次聖誕大戰。





支持本地運動員,一齊去「睇體」!

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻!

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員!

http://bit.ly/2EYxoRh