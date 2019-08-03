35歲飛魚玩夠了　羅切特：我要爭奧運獎牌

美國游泳型男羅切特復出出戰全美游泳錦標賽，成為賽事焦點，他在男子200米混合泳游出1分57秒88排第一，並在美國今年該項排名第四，很有機會奪得東京奧運會的入場券，如果這位35歲的高齡泳壇傳奇可以再登上奧運列車，將是他個人第五次在奧運舞台亮相。



去年因為「吊錯鹽水」被美國反興奮劑機構禁賽14個月的羅切特，在此之前在里約奧運會「玩出禍」而被禁賽10個月，最近禁賽期滿，並在全美賽復出，他坦言要＂改邪歸正＂：「我已經唔係三年前的羅切特，我好想參加2020年東京奧運會，並且希望第五次參加奧運中可以踏上頒獎台。」



儘管禁賽了一段時間，但時間上顯示羅切特仍然弗爆，今年35歲的他曾奪12面奧運獎牌，當中包括6面金牌，不過，這位傳奇亦曾闖禍，當中以2016年里約奧運會結束後的事件最大鑊，講大話報稱被搶劫，造成極大影響，因此被禁賽10個月兼損失了10萬美元的奧運獎金。他在禁賽期間接受了戒酒，並重申要改過自身。







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