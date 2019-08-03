德甲史上最高薪　拜仁搵佢做10號新主人

拜仁10號仔洛賓今夏正式掛靴，而佢留低呢件極具代表性波衫，據報已經有咗新主人，呢個就係來自曼城嘅德國快翼利萊辛尼。消息指，拜仁將會花費超過兩億歐元喺佢嘅轉會費同人工之上，認真誇張呀！



拜仁睇中利萊辛尼，查實都已經係今個暑假公開秘密，上周四德國《踢球者》已經報道過話呢個23歲中場已經答應加盟拜仁，只係之後呢支德甲班霸喺官方Twitter公開否認其事，但估唔到一日之後，《圖片報》爆出進一步消息，連拜仁開出嘅報價同德甲史上最高人工合約都講埋出嚟，似乎成事機會極高。



據知，拜仁之前曾經向曼城開價8,000萬歐元呢個拜仁同德甲轉會費紀錄，希望將利萊辛尼買入，可惜係畀曼城拒絕。不過隨住拜仁肯提高報價，加上球員離隊意欲堅決，家陣德國傳媒都認定利萊辛尼係過硬拜仁咁話。



事實上，報道話拜仁為咗吸引利萊辛尼來投，仲決定畀佢接替洛賓着起拜仁件10號波衫。睇番歷史，拜仁以往嘅10號仔除咗洛賓，仲有包括漢尼斯、史高爾同馬圖斯等德國傳奇球星，擺明誠意十足。



當你再睇埋曼城主帥哥迪奧拿最新表態：「我梗係想佢(利萊辛尼)留低，但佢仲未同我傾過，如果佢真係敲門同我講要走，咁我唯有去同球會傾。我希望佢留低，我哋過去一年都努力同佢傾續約，不過依家情況有啲唔同囉！」連哥帥都轉口風，呢單交易睇怕好快落實喇！



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