周健宏咖啡店開業　回流香港繼續追夢

褪去球衣，穿起恤衫，打上領呔，繫著一條灰色圍裙，這是我們不認識的周健宏。從前，他是英華書院精英賽三連霸主力，首位征戰KBL（韓國籃球聯賽）的香港球員。現在，他遭遇右膝髕腱斷裂重創，經歷兩次手術，積極復康延續夢想的同時，今天（3日）在西環開設咖啡店「JMT」，用「上天關了一道門，總會開啟一扇窗」，訴說這些年跌宕起伏的追夢旅途。



「喝什麼？」忙著招呼朋友，周健宏不忘拋來一句。「兩杯Cappuccino，一冷一熱。」我們說。一杯咖啡的時間，從韓國飲食文化，談到因傷錯失實現夢想的機會。中學畢業後，周健宏考進韓國明知大學，逐步朝著KBL舞台邁進。第一年選秀，落選；第二年，尾輪最後的順位，蔚山現代太陽神選上這位港韓混血兒。那天的他，哭得像個孩子，反覆說著多謝，多謝。然而先後效力三支球隊，都沒有獲得上場時間，直到去年底簽約原州DB新世代，夢想近在咫尺，卻在訓練期間弄斷右膝髕腱。



「韓國七年，每天都是低潮。」他說。在香港，年紀輕輕便嶄露鋒芒，被譽為譚偉洋接班人。來到韓國，「為什麼不行？明明我不差，為什麼沒有機會？曾經這樣埋怨。」他並非不努力，因為成為香港首位韓職球員，靠的只能是努力。可是上天樂此不疲地開著玩笑，好幾次帶來曙光，隨即捻滅。髕骨肌腱斷裂，曾經導致林書豪整季報銷的傷勢，發生在自己身上，「想到或許再也無法打球，感覺就像世界末日。整條腿分開了，怎麼可能不怕。」



那段時間，林書豪重返籃球最高殿堂的經歷，成為了周健宏的精神食糧。「十年後回頭看，所有事情都是小事。」他釋懷了，埋頭復健，但因為急於求成換來第二次手術，「受傷最大的啟示，是耐心等待。」所以這次選擇慢慢來，開了想開很久的咖啡店。我問他怎樣平衡籃球和生意，他想也不用想，「永遠把籃球放在第一位。」雖然現在只能慢跑，簡單射球，仍然樂觀相信來季能夠返回甲一籃壇，披上滿貫綠色球衣，「記得那年幫助滿貫升班，Michael（領隊王嘉俊）說過：『做人一定要有夢，不管夢想大或小。』我的夢還沒完，希望回港打一年，再去韓國衝。」



訪問最後的問題是這樣的：「如果可以再來一遍，你會改變什麼嗎？」假設過很多回應，訓練不要亂跳，不要加盟某支球隊，甚至不去韓國之類的。但他笑笑，「其實很多朋友問過，每次答案都一樣：不會改變，明知會斷我都會去韓國。留在香港或者會一帆風順，但三十年後，我一定會後悔。」後悔機會擺在眼前沒有爭取，後悔沒有完全綻放天賦，「選秀成功，是人生很值得自豪的事情。即使有天身體負荷不了，起碼我盡過力。」



西環開韓式咖啡店，周健宏笑言「做生意比打籃球難度更高！」由細到大，周健宏都喜歡向高難度挑戰，口頭禪「挑戰是無限的」堪稱其打不死金句。受傷期間，他沒有停下來，毅然在自己成長的社區－西環創業，昨天，他的咖啡店「JMT」開張大吉，他不諱言為做生意絞盡腦汁，然而抱着將韓式咖啡打入香港的心願，辛苦，但是值得。



周健宏曾在高街街場留下無數足跡，這區近年隨着幾個港鐵站通車，進駐了不少特色小店，周健宏的JMT咖啡店主打韓式風格，這與他一半韓國血統及多年的KBL（韓職籃球）生涯，有着密切的關鍵。店名「JMT」是韓國潮語（「존맛탱」的英文縮寫），意思是非常極之好吃，周健宏昨在女友陪同下，為咖啡店剪綵，他希望給大家介紹真正的韓式風味：「我在南韓經過7年洗禮，深深感受到南韓的咖啡文化好流行，屬美國及中國以外，第3個全世界最大的咖啡市場。我希望將韓國品牌帶進來香港，原材料由南韓入口，而店子則主打簡約韓式，這是我個人喜愛的風格。」另外店子也推介由香港本地出產的Gin酒：「它用香港的白蘭花做，我覺得這樣的酒是挺特別的，也想帶給香港的韓國人去嘗試。」



問到開Coffee Shop及打籃球哪樣難一些？周健宏笑說做生意更高難度：「打能打籃球我有身高優勢，或天生有運動能力，會易些掌握；而開舖頭則是由零開始，由搵舖、攞貨到事無大小，都要親力親為，由甚麼都不懂到慢慢逐樣學習。」下次大家經過西環薄扶林道附近，不妨造訪一下這間特色小店吧！







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