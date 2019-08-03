馬爾甘踢俄超　羅馬：我真係恭喜你呀

效力巴塞隆拿嘅巴西球星馬爾甘今日落實過檔俄超班霸辛尼特，將會迎接球員生涯嘅新挑戰。由本來全球最頂尖聯賽西甲班霸球會，突然要轉去踢低幾班嘅俄超，唔少人都認定呢位巴西兵係淪落，不過意甲勁旅羅馬就忽然「搭爹」，喺官方Twitter話要恭喜佢喎，究竟羅馬今鋪搞邊科先？



查實記性好嘅朋友應該都知，馬爾甘上年夏天喺落實過檔巴塞之前，本身係同羅馬傾好轉會費同合約，會由波爾多轉投呢支意甲勁旅，甚至連波爾多都官宣咗佢離隊。不過，就係交易落實最後一刻，巴塞突然開出4,100萬歐元報價，戲劇性喺羅馬手中搶走咗馬爾甘，搞到當日唔少打算去機場接機嘅羅馬球迷都掃晒興兼冇面，依家羅馬上下睇住馬爾甘喺巴塞衰住走，當然要請小鳳姐出場啦！



羅馬個Twitter係咁寫嘅：「能夠曾經擁有你，我哋無比驕傲。依家帶住你嘅天賦去俄超吧！視你喺辛尼特一切順利！」表面睇佢哋對馬爾甘轉會非常關心同夠晒情感去祝賀對方，實質就係人都知，係明寸馬爾甘踢唔掂巴塞，惟有去俄超搵食。更加搞笑係，之後連辛尼特都玩埋一份，問羅馬可唔可以拎佢哋個「鋪」去用，可能用嚟剪片當新介紹之類。點都好啦，希望馬爾甘唔好一沉不起，浪費咗佢天份啦！



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