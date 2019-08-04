福仔Solo靚波　唔夠曼聯隊友烏龍搶鏡

國冠盃曼聯鬥AC米蘭，領隊蘇斯克查幾乎已夫添應戰，球隊發揮唔曳，當中福仔上晒力，上半場個人表演，由左路扭到入禁區中路勁射搞掂，魔迷肯定滿意。不過球隊尼曼查馬迪同域陀連迪路夫犯錯倒落後1:2，不過連格扳平踢成2:2平手，最後射12碼砌低「紅黑兵團」。



2名有離心嘅主力保羅普巴及盧卡古，今仗連後備都冇，其中普巴上場於挪威鬥基斯迪辛德表現出色，但今仗號稱有背傷已缺陣，難免令人聯想到佢係咪因為離隊在即已被收起。面對AC米蘭，曼聯狀態、技術係高些少，福仔更搞到對手防線風聲鶴唳，一次反擊佢於左路近邊線攞到波，之後接連扭過2名敵圍、去到12碼附近起腳射遠柱中柱彈入打開紀錄。



之後尼曼查馬迪於己方防守中路發夢被搶走皮球，最後畀蘇素禁區外射靚波扳平。換邊後AC米蘭右路發難急勁波傳中，連迪路夫一跣直入網窩，曼聯落後1:2。不過曼稍後扳平，連格接應隊友直線、禁區內起左腳窄角度抽入，法定時間打成2:2平手，最終紅魔射贏12碼。



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