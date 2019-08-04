一扭三助攻兼入紐亞大細　英金童勁到裂

英格蘭金童查頓辛祖，以隻手之力摧毀拜仁慕尼黑！多蒙特、拜仁力爭德超盃，兩隊合演精賽賽事，雖然拜仁羅拔利雲度夫斯基、京士文高文勁Fit，但多蒙特今仗攻守俱佳，特別係「助攻王」辛祖踢到曉飛，上半場以一扭三貢獻靚助攻，下半場更跑足半場射破紐亞大細龍門，帶領多蒙特2:0擊敗宿敵，於新季先攞頭威。



今年只得19歲嘅辛祖，上季以14個助攻成為德甲助攻王，繼而入選英格蘭國家隊，同史達寧同係國家隊翼鋒主力。呢名速度、技術一流嘅後生仔，上半場初段表現平平，但一發威拜仁就頂唔住，於右路先扭過謝路美保定，雖然之後被3名拜仁後衞重重包圍，但依然畀靚波到禁區邊，柏高艾卡沙撳射破網，上半場多蒙特領先1:0。



換邊後拜仁瘋狂進攻，但多蒙特後防滴水不漏，戰至69分鐘多蒙特大打反擊，辛祖於中線擸到個波，就開行Turbo完全甩開拜仁守衞，殺入禁區射穿紐亞大細龍門遠柱入網，為多蒙特奠定勝局。辛祖愈踢愈成熟，新季入球、助攻數字有機會更上一層樓，難怪佢身價已超過1億歐元。



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