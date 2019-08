時代終結　艾歷臣熱刺最後一戰

熱刺丹麥中場基斯甸艾歷臣,近季係球隊必然中場正選,其創造力一流能傳擅射,熱刺上屆殺入歐聯決賽,艾歷臣居功至偉。呢名好波之人早前表示希望離隊,但潛在買家皇馬久久都冇出手,睇嚟領隊施丹對佢興趣不大。不過英國傳媒報道,熱刺將加入爭奪波基斯費南迪斯,想搵呢名葡萄牙國腳代替艾歷臣。



熱刺堅對波基斯費南迪斯有興趣,代表球隊堅有機會失去艾歷臣。艾歷臣於今夏熱身賽表現不俗,以其卡士、實力絕對能於頂級球隊內足;英格蘭轉會窗即將關閉,或表示艾歷臣離隊在即,今場國冠盃熱刺對國米,或者就係呢名丹麥國腳嘅最後一戰,今晚10點開波,球迷咪錯過。



直播表

周日6:00pm 日乙 大宮松鼠 Vs 山形山神 有線603、604台

周日10:00pm 國冠盃 熱刺 Vs 國際米蘭 myTV GOLD 85台

周一7:30am 美職 華盛頓聯隊 Vs 費城聯 now 639、有線655/615台、myTV GOLD 302台



