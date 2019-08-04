不和終極升級　麥巴比冇面畀推爆尼馬！

巴黎聖日耳門反勝雷恩2:1捧法冠盃，戰果正路到唔正路，基利安麥巴比入波、迪馬利亞入勁靚罰球，講真都唔算好有睇頭，估唔到成晚高潮，會出現喺賽後影捧盃相時發生！PSG頭號球星尼馬因停賽缺陣，賽後佢想同隊友一齊影相嗰陣，麥巴比竟突然發難，捉住尼馬發力推佢走，成個動作好似想話畀佢聽，你都冇踢慶咩祝啫！



雷恩今仗首先入波，下半場麥巴比接應右路傳送近門射入扳平，之後再憑迪馬利亞射入禁區外罰球，帶領PSG反勝捧盃。尼馬全場文裝一度，於觀眾席上睇波，賽後佢走入場上同隊友慶祝。當隊友們同隻盃影相，尼馬本身企喺側邊，麥巴比見到佢之後，即刻右手捉佢手腕、左手用力推佢膊頭叫佢行開一二邊，之後先行埋隊友旁邊影相。



查實之前PSG眾將上台領獎，尼馬已經企喺側邊，隊友見佢喺隔離，就一手扯埋佢一齊慶祝，當時麥巴比都用手搭住佢；但之後麥巴比咁樣推開佢，係咪覺得呢個攝石人好煩，所以忍唔全要教訓佢呢？



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