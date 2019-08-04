曼聯新隊長揭盎　球迷對蘇B決定好失望

曼聯上季隊長路爾斯華倫西亞離隊後，新隊長人選眾說紛紜，有傳聞話扭計想走嘅法國中場保羅普巴都係候選人之一。周六(4號)友賽AC米蘭後，曼聯領隊蘇斯克查親口宣布新隊長，就係英格蘭老將艾舒利楊格！



對AC米蘭一仗，西班牙門將迪基亞擔任隊長，即使艾舒利楊格半場仕替都冇改變，對於呢個隊長人選，蘇斯克查解釋：「迪基亞當然係其中一個(隊長)人選，不過如果艾舒利楊格正選上陣，佢(楊格)就會戴隊長臂章。」再被追問係咪代表艾舒利楊格正式成為曼聯隊長，蘇斯克查表示：「你可以咁講！」



艾舒利楊格同迪基亞都係2011年加盟，屬於曼聯目前效力時間最耐球員之一(基斯史摩寧喺2010年加入)。不過，曼聯球迷對於表現急速下滑嘅艾舒利楊格做隊長就唔多開心，除咗唔想見到佢落場之外，佢喺曼聯嘅日子亦進入最後倒數，反而迪基亞唔單止係必然正選，而且預期未來幾年都會留低，畀佢做隊長可以保持球會穩定性。



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