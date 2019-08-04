久保建英好波過巴利！西甲5隊排隊要人

究竟係邊5支球隊向皇馬提出借用久保建英？新一期西班牙《Don Balón》周刊就爆料，除咗「大哨」朗拿度擁有51%股權嘅華拉度列，原來仲有利雲特、維拉利爾、愛斯賓奴同馬略卡，5隊都嚟自西甲，仲有西班牙傳媒借住大讚呢個18歲小將，狂寸加里夫巴利冇腦！



呢本長壽體育雜誌同其他西班牙媒體一樣，對「日本美斯」久保建英評價好高，佢哋咁寫：「久保喺特點包括：（1）視野廣濶，（2）靈活性高，（3）對自己有信心。」、「每個人都對久保好著迷，好多人向主帥施丹推薦佢上一隊」。



《阿斯報》著名記者Santiago Segurola更加用久保建英嚟狂踩加里夫巴利：「久保最大優勢在於佢對足球嘅理解能力高，每當攞到個波，佢都會運用清晰聰明嘅大腦策動有效攻擊，充滿智慧嘅表現同加里夫巴利完全相反，每一個決定都係有意義嘅，其中大部分都係當時球場上可以搵到嘅最佳解決方案。雖則佢有卓越嘅思維，但從未唔會炫耀自己嘅才華。」



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。