日職受「網絡入侵」　鹿角係下一隊遭殃？

日職遭到「網絡入侵」！舊年以贊助商角色出現嘅IT企業Mercari日前宣布，已經成為8屆日職冠軍鹿島鹿角嘅大股東，今次係繼神戶勝利船、鳥棲砂岩之後，又有以網絡業務為主嘅公司，入主J1球隊！



Mercari係由日本製鐵手上，購入鹿島鹿角61.6％股份，作價約16億日圓(約1.15億港元)，後者股權減少至11%，呢支日職豪門8月30日將會正式宣布成為佢哋嘅子公司，所以有日本傳媒形容鹿島今次係「賣身」。前日本國家隊主帥、目前經營緊FC今治嘅岡田武史都笑住咁講：「我睇新聞睇到，Mercari收購咗61.6％股份，似乎大約係16億日圓‧‧‧‧‧‧好平喎。 我間FC今治都冇咁平。」FC今治依家踢緊日足聯咋，下季先有機會踢日丙。



Mercari係間總部設於日本東京都港區嘅企業，以營運網路二手交易平台為主要業務，佢哋唔收商品上架費，只係以抽取交易費用10%做佣金，一樣賺到盤滿砵滿。由2016年開始轉虧為盈嘅Mercari，以2018年6月計算，呢間公司總資產高達1177億零5200萬日圓(約84.8億港元)、經常性利潤達71.7億日圓(約5.2億港元)。雖然規模比唔上神戶勝利船金主樂天，但都係實力分子。



Mercari嘅商品唔只遍及服裝、生活用品等，騎呢嘢都唔少，甚至有人販賣用過嘅唇膏同離婚證書。呢啲都未算離譜，Mercari仲出現過例如流通貨幣、電腦病毒以至老鼠貨呢類商品，引發極大爭議而被禁。



一間咁進取嘅公司，會為鹿島鹿角帶嚟更輝煌嘅未來？好多球員就對此大感驚訝，管理層面臨嘅大變動，令佢哋質疑鹿島會唔會一如過往，依然係「常勝軍團」？定係走向沉淪？事實上球員嘅憂慮不無道理，唔計日乙町田澤維亞，神戶、鳥棲畀「網絡入侵」之後，除咗買人引發哄動，戰績真係不敢恭維。唯一係社交網絡公司Mixi投資FC東京似乎比較成功，但係唔好忘記，Mixi只係東京300幾個股東之一，唔係話事嗰個。鹿島畀人質疑前景，但係交易作實第二日，Mercari嘅股價就受到刺激升咗13日圓，以2931日圓收市，創咗近期第二高位。



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