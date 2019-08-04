社區盾未打　利物浦先贏曼城

社區盾開波前，利物浦先贏曼城一仗，因為近年「紅軍」嘅波衫銷售量係曼城嘅兩倍有多，贏成條街咁滯！



自從被芬威體育集團收購之後，利物浦嘅波衫銷量出現大幅增長，過去5年內佢哋平均每年售出約113萬件波衫，令「紅軍」喺歐洲波衫銷量排行榜，由第7位躍升到第5位，同時包括波衫銷售收入在內，球會營利能力嘅提升，也為隊波近年不斷取得佳績打下基礎。



波衫銷量嘅增長，利物浦擁有更大議價能力，尋求簽下一份金額更大嘅波衫贊助合約。目前New Balance每年嘅贊助金額為4500萬英鎊，份約今季結束後到期，會方希望下一份贊助合約，能夠上調到每年7500萬英鎊。



曼城過去5季嘅年均波衫銷量為49.2萬件，位列第10，少過利物浦一半有多。佢嘅同城對手曼聯以182萬件嘅銷量高踞全歐榜首。英超兩支倫敦勁旅阿仙奴、車路士都打入前十，波衫銷量年均80萬件左右，分別位居第6同第8。





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