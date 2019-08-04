7人雙位得分　教大8連勝向冠軍進發

Jordan Brand Invitational大專籃球邀請賽分組賽踏入尾聲，A組榜首教育大學迎戰珠海學院。儘管珠海雙塔鄧志恒和鍾俊昇收穫「雙雙」數據，難敵教大點點開花，七人得分上雙，最後以71：96告負，教大8戰全勝，務求全勝衝冠。



教大擺出幾位後備球員試陣，張哲滔、陳鶴良和余嘉寶內外開弓，打出7：0攻勢。珠海憑著鍾俊昇止血，頻頻接應鄧志恒傳球上籃，黎梓健投籃手感不俗，但難敵對方中遠距離發炮，首節落後14：16。教大換入蕭俊傑和文俊浩，抵擋珠海星級內線組合，可惜命中率低落，讓鄧志恒搶下多個防守籃板。鍾俊昇命中三分球後，完成一打二快攻，單節豪取14分，成功反超前30：26。不過蕭俊傑和周德禮透過反手上籃扳回優勢，上半場教大領先39：34。



換邊後教大把握對方失誤創造反擊機會，點點開花拉開雙位數分差。珠海老將宗銘達外線中鵠咬緊比分，但射手馮嘉浚延續手感，教大續領先55：50。第四節珠海雙塔保持活躍，然而隨著宗銘達體力不繼被換出，球隊失去組織點，多次在後場發生失誤。儘管鍾俊昇獲得全場最高37分，仍然以71：96不敵教大，暫執2勝6負排名小組第五位。



就讀三年級的余嘉寶今場貢獻14分8籃板6助攻，他謙稱表現未盡理想：「往常需要客串控衛，今天打回熟悉的三號位，定位比較清晰，可惜錯失不少剷籃、入楔機會。」馮嘉豪和楊仲翹畢業在即，他說目標非常清晰：「把冠軍獎盃送給兩位師兄。」除此之外，還要增加球隊默契，完成接棒，「相比起大專盃，一班後備球員都成長了，保持良性競爭心態。我也會改善組織視野，準備擔大旗。」







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