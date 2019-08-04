阿仙奴唔識寶　AC米蘭平價簽非國盃MVP

意甲老牌勁旅AC米蘭今日宣布，正式由安玻里簽入應屆非洲國家盃MVP、來自阿爾及利亞的21歲全能中場賓拿沙。上季效力安玻里嘅佢，因為球隊降班，「紅黑兵團」依家僅以1,600萬歐元就買到，雙方簽約5年，認真抵玩！



至於點解AC同安玻里買人，會關阿仙奴事呢？原來呢位曾代表法國青年軍作賽嘅超新星，本身喺15至17年都踢過阿仙奴，只係佢一直未能喺一隊爭取到上陣松會，僅曾喺2015年代表「兵工廠」以後備身份踢咗場聯賽盃第4圈賽事。到今次安玻里將賓拿沙賣走，有傳話「兵工廠」都係選擇放棄回購條款，結果咪益咗AC囉！



賓拿沙上季代表安玻里上陣37次，僅有3次助攻，睇數據唔算標青。不過佢至今16次代表阿爾及利亞國家隊上陣，其中7次就係喺早前嘅埃及非洲盃，結果佢領軍喺決賽勇挫塞內加爾捧盃，賓拿沙自己更當選埋MVP添！佢亦係被視為新一代最有潛質幾個新星之一，嚟緊大把世界呀！



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