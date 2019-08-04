愛華頓簽小巴神　要捧佢做新盧卡古

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英超愛華頓今晚宣布，正式由意甲班霸祖雲達斯簽入19歲嘅天才前鋒摩斯堅恩！據知，呢位被譽為「新巴洛迪利」嘅意大利前鋒轉會費高達4,000萬歐元，當中3,000萬歐元係固定數，另加1,000萬歐元浮動條款。呢個數係愛華頓會方史上第2高轉會費，而「拖肥糖」目標係想將佢打造成當年同樣喺度成名嘅盧卡古一樣。



喺2000年2月出世嘅摩斯堅恩，依家先得19歲。佢2011年加入祖雲達斯青訓，2016年11月以16歲之齡上演意甲首騷，係史上首位喺意甲出場嘅00後球員。之後，呢位「新巴神」全速上位，2018年11月首次代表意大利國家隊出賽，今年3月喺歐國外入波，更令佢成為自1958年以來最年輕嘅意大利國家隊「士哥拿」。



能夠兼任正前鋒、翼鋒同輔鋒嘅摩斯堅恩，球感出色之餘，身高達1米83兼有70公斤，強健體格令佢係身體對抗上有唔錯優勢。由於佢原本只係同祖記得番一年約，所以今次「斑馬兵團」都未有為佢定價太高。祖記曾經要求喺今次交易上加入回購條款，可惜畀愛華頓拒絕。不過「拖肥糖」已經承諾，將來收到其他球隊對「新巴神」報價，必定會通知番祖記，等佢哋可以考慮係咪匹配報價。



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