基爾獲加踢到曉飛　曼城仲祖記簽右閘

立即睇片，基爾獲加倒掛救空門https://bit.ly/2Kor8Wz



曼城可以捧社區盾，有一位球員佔好大功勞，就係右閘基爾獲加，呢位英格蘭國腳於補時，以倒掛救空門，令「藍月亮」避過被絕殺，否則根本冇之後嘅互射12碼捧盃機會。



當時穆罕默德沙拿起腳，省中出迎嘅曼城門將哥迪奧巴禾之後彈高，佢再補多一下頭槌，眼見皮球要直飛入空門，基爾獲加竟然追到，奮不顧身打倒掛解圍，非常精彩。



呢位29歲右閘之前仲有一次攔截反擊，佢搶走奧歷治奧腳下球後，造就史達寧單刀，然後自己衝入禁區，準備接應史達寧傳送，點知史達寧面對利物浦門將艾利臣比加，竟然失平衡，甩埋個波，白白錯失拉開紀錄嘅黃金機會，難怪基爾獲加忍唔住埋怨史達寧幾句。



曼城擁有基爾獲加咁出色嘅右閘，都嫌未夠，即將以3500萬歐元再加丹尼路雷斯，收購祖雲達斯右閘祖奧簡斯路，哥迪奧拿呢筆收購未免太多餘。



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