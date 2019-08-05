【人物誌】劫後重生　永不放棄的男人

曼城正選門將艾達臣摩拉斯同一眾踢完美洲國家盃嘅隊友，今場社區盾先做後備，令哥迪奧巴禾有機會正選把關，佢亦不負所托，唔止連番撲出穆罕默德沙拿同梳頓沙基利嘅危險施射，更於互射12碼階段，救出韋拿杜姆嘅射門，成為捧盃功臣，走出近一年重傷嘅陰霾。



哥迪奧拿3年前加盟曼城，立即從巴塞簽入哥迪奧巴禾，因為佢有不俗腳法，適合哥帥嘅戰術，更逼使當年英格蘭首席門將赫特離隊。



不過，呢位智利鋼門入「城」之後，可能對自己腳下工夫太有信心，經常犯錯「派膠」，結果被打入冷宮，哥帥仲要另外花3500萬鎊簽入艾達臣摩拉斯把關。



哥迪奧巴禾效力曼城第2季，只曾於英超上陣3次，上年夏天更加受重傷長抖，上季英超全部缺陣，亦無緣為智利出戰今夏美洲國家盃。



當外界以為36歲嘅哥迪奧巴禾球員生涯應該好快結束時，但佢並冇放棄，於今場社區盾打出代表作，為自己爭一口氣，證明哥帥當年簽佢，絕對正確。



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