【有片】靚仔鋼門慘中穿心腿　嚇死名模老婆

香港時間星期日(4日)凌晨上演嗰場俄超打吡大戰，出現收買人命一幕！莫斯科斯巴達雖然主場打和莫斯科戴拿模0比0，表面冇乜睇頭，但係斯巴達個阿根廷前鋒艾斯基龐斯就出晒位，呢個出身於阿甲紐維爾舊生嘅前意甲羅馬球員，喺一次罰球埋門，竟然兜心口一腳踩落戴拿模門將蘇連嗰度，咁離譜球證自然出示紅牌趕龐斯出場。



呢個片段畀人放咗上網瘋傳，仲引起球迷集體回憶，重提2010年世界盃決賽，荷蘭中場尼祖迪莊同西班牙硬漢沙比阿朗素中場爭波，迪莊施展「穿心腿」，將頂走個波嘅阿朗素踢到當場攤直，兩單嘢嘅唯一分別係，尼祖迪莊冇被逐，艾斯基龐斯就做咗「紅牌阿姑」，大家都覺得「領正牌殺人」嘅尼祖迪莊勁啲。



艾斯基龐斯呢腳人人睇見都覺得痛，受害者蘇連當然唔在講，但係最心痛恐怕係佢個老婆Ekaterina Grigorieva，呢個俄國名模舊年先下嫁蘇連，兩個如膠似漆鬼咁煙韌，如果龐斯踢應啲或者低啲，蘇連有乜冬瓜豆腐，Grigorieva可能要再次改嫁嘞。



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