緊守崗位　永冇甩底！孫興民1年踢足78場波

當今世界球壇邊個球員最勞碌命？原來C朗、美斯已經算好歎，因為據國際職業足球員協會（Fédération International de Footballeurs Professionels/簡稱FIFPro）最新統計，南韓國腳孫興民係過去一年世界上最攰嘅球員！



FIFPro撰寫嘅「極限報告」，追蹤咗2018至19球季喺歐洲踢波嘅543名球員，响過去12個月嘅比賽、飛行距離以至休息日數，發現孫興民先係最奔波勞碌嘅一個，除咗前前後後有成78場波要踢，基本上近8成時間波與波之間，唔足5日休息。由於仲要喺英國飛返亞洲代表南韓，一年就飛咗116,600公里，足夠由香港飛去洛杉磯10次咁滯，所以至攰就係佢，連艾利臣比加、沙迪奧文尼、拿傑迪錫都「輕鬆」過「民仔」。



國際職業足球員協會就呼籲球會注意，咪令球員過勞，譬如歇暑要畀佢哋抖足4星期，球季中間都要有兩星期休戰，甚至引入比賽上限制度，規定唔可以超過某個場數，等班球員唔使過勞，健康啲咁話。但係啲球會班主、畀大筆錢買直播權嘅電視台會點睇呢？



5個攰爆嘅球員



1.孫興民 (熱刺/ 南韓) 比賽78場，為代表國家隊飛行超過116,600公里。

2.舒奧尼(阿積士/丹麥) 2018世盃決賽周後到參與球隊季前操練，中間休息唔夠兩星期。

3.艾利臣比加(利物浦/巴西) 比賽72場，為代表國家隊飛行超過 80,000公里，季中冇休息過。

4.拿傑迪錫 (巴塞隆拿/克羅地亞)比賽68場，絕大部分時間比賽之間間隔不足5日。

5.沙迪奧文尼(利物浦/塞內加爾) 比賽70場，為代表國家隊飛行超過100,000公里，季中冇休息過。



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