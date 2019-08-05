官宣！曼聯簽心頭好　全球最貴後衞誕生

搞掂喇！英超老牌勁旅曼聯啱啱宣布，正式以8,000萬鎊從李斯特城簽入中堅哈利馬古尼，令呢位26歲英格蘭國腳超越利物浦球星華基爾雲迪積克嘅7,500萬鎊轉會費，成為全球最高身價後衞。



根據英國傳媒報道，哈利馬古尼今次同「紅魔鬼」簽下一紙5年合約，另加1年優先續約條款，而佢周薪會係20萬鎊。曼聯喺官網寫住：「曼聯好高興證實由李斯特城簽入哈利馬古尼。」



現年26歲嘅哈利馬古尼，喺鍚菲聯出身，之後踢過候城，然後喺2017年以1,700萬鎊轉會費加盟李斯特城，兼成長為英超頂級中堅。上季馬古尼喺李城上陣32場攻入3球，有攻有守，因此得到曼聯垂青。國家隊層面，呢位高大中堅喺2017年首次入選英格蘭國家隊，仲迅速成為國家隊主力。舊年世界盃係佢正式上位日子，協助「三獅兵團」勇奪殿軍，贏盡各界讚賞。



講番今次收購，曼聯多次開價都畀李斯特城拒絕，直到今次報價先得手。曼聯上季喺英超勁失54球，係英超Big 6最差嗰隊，相比起前列最堅防守嘅利物浦，人哋只失22球，曼聯簡直勁羞家。不過，依家得到哈利馬古尼加盟，相信一眾魔迷都會期待條防線會有大改善啦！





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