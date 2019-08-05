林書豪廣州訓練營展開　港將鍛鍊球技態度

林書豪 - 李群籃球聯盟主辦的「林書豪國際精英訓練營・中國站」今天（5日）登陸廣州南沙體育館，展開為期五天的特訓。首位總決賽出賽，並且獲得NBA冠軍指環的亞裔球員林書豪，親臨指導過百名來自大中華區的U11、U13和U15學員，進行基礎傳球、運球、突破和攻守訓練。來到互動環節，「籃」孩們不斷瞓身衝搶，迫使對手出界，只為贏得林書豪簽名籃球。 ●許思彤南沙直擊



是次訓練營，新鴻基地產和豪群籃球聯盟香港分公司資助十位來自香港的基層青少年參與，當中充斥著林書豪「忠粉」。即將升讀香港華仁書院一年級的陳殷承，年紀輕輕已經擁有六年籃球經驗，可以說是仰望著林書豪成長：「他走到今天這步，靠的是每天堅持不懈地鍛練，很想學習那種永不放棄的精神。」旅程首天，他已經收穫豐富，不僅增進籃球知識，「還認識一群志同道合的朋友，回港繼續保持聯絡，一起打球。」



升讀喇沙書院二年級的翟晋德運球技巧不俗，更被林書豪點名要求示範，他笑說這是全日最享受的環節：「雖然有點辛苦，但所有東西都很實用，而且林書豪親自指導喎⋯⋯」除了籃球技術，他同樣欣賞這位亞裔球星的態度：「NBA總有些球員『打茅波』，但林書豪不會因此發脾氣，而是腳踏實地繼續努力，做好本分。」問到有什麼想對偶像說，他大笑起來：「多謝你啊，如果可以拿到簽名和合照就心滿意足了！」



豪群籃球聯盟香港區總經理尹志遠樂見一眾學員收穫豐盛，寄語他們延續今天的熱誠和認真態度：「香港小朋友其實可以很認真地訓練，只是平時對自己沒有要求。希望他們從林書豪身上學到不屈不撓的精神，堅持為目標𡚒鬥！」