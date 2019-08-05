過街老鼠！馬爾甘去到辛尼特一樣衰

日前由西甲班霸巴塞隆拿過檔俄超辛尼特嘅巴西翼鋒馬爾甘，唔止喺巴塞贏唔到球迷支持，就連轉會消息一出，又得到曾經幾乎將佢買入嘅羅馬球會「祝福」寸爆。最陰功係查實佢由正式加盟開始，辛尼特球迷都係一直睇佢唔順眼，作出大量種族歧視針對，睇怕佢嚟緊都好難有運行。



馬爾甘日前首次代表辛尼特出戰卡斯洛達，以後備身份登場踢咗唔夠20分鐘，場波最後打和1比1，馬爾甘冇乜表現，球迷都對佢勁冷淡。不過，賽前其實已經有辛尼特球迷「做嘢」，喺網上發長文，炮轟球會起用黑人球員：「我哋唔係種族歧視主義者，但對我哋嚟講，陣內冇黑人球員係個重要傳統，呢個強調咗我哋球會身份。辛尼特係喺歐洲最北嘅大球會，從未喺精神層面上同非洲建立任何聯繫。我哋絕對唔係歧視非洲人，但我哋希望辛尼特球員能夠喺精神上同我哋拉得更近。依家，辛尼特嘅黑人球員都係被逼加盟，咁會帶來不良反應。」網民仲話，辛尼特位處極寒冷地方，指來自溫帶國家球員將會發揮唔出天賦喎！



由於始終唔能夠阻止馬爾甘加盟，球迷喺今場比賽期間，仲整咗條橫額寫住：「感謝你哋對傳統嘅堅持」，似乎係想諷刺球會高層唔理民意咁話。



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