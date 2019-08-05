巴塞新兵曾辱罵美斯　佢有咁解釋

西甲班霸巴塞隆拿日前正式由貝迪斯簽入守將祖尼亞費普，不過加盟唔夠幾日，呢位22歲新星就畀人翻舊帳，搵到佢15歲嗰陣，曾經喺社交網辱罵美斯，話佢係「狗娘養」喎！



畀人踢爆曾經鬧過巴塞大佬美斯，祖尼亞費普解釋番：「我最好嘅朋友係巴塞球迷，佢迷戀美斯，因為美斯係無可爭議嘅世界最佳球星。我當時之所以咁講，係為咗刺激佢，一切只係細路仔之間講笑。」呢位多米尼加新星仲話：「其實就算喺我嘅Twitter入面，佢都講咗胡麗亞嘅衰嘢，胡麗亞當時係我女友，依家仲做埋我老婆添！15歲嘅青年就係會做呢啲嘢，嗰陣冇人識你，根本冇必要翻舊帳拎出嚟講。」



不過，祖尼亞費普都知唔可以得罪美斯，之後佢補鑊話：「如果有人覺得唔舒服被冒犯，我會請求佢原諒，我會道歉。」呢位前貝迪斯守將之後仲大讚美斯係世界最佳，話每年金球獎都應該畀佢喎！咁識講說話，睇怕美斯大人有大量，唔會嬲佢嘅。」



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