花費多利物浦100倍　曼聯仲有第4簽

曼聯以破後衞轉會費紀錄8000萬鎊收購李斯特城中堅哈利馬古尼之後，今季已簽入3人，總共用咗1.45億鎊(約14億港元，成為今夏轉會費支援最多嘅英超球會，更加比上季亞軍利物浦多超過100倍。



曼聯今夏先以1500鎊簽入史雲斯21歲翼鋒丹尼爾占士，以為會好慳家，但原來好戲在後頭，繼用5000萬鎊收購水晶宮右閘雲比沙卡之後，依家再用8000萬鎊買埋哈利馬古尼，連以出名豪氣嘅曼城都嫌呢位英格蘭中堅太貴，退出爭奪戰，可見曼聯簡直係揮金如土。



相比利物浦，曼聯更加係宇宙級豪氣，因為利物浦今季只係用130萬鎊買17歲荷蘭新星薛比雲丹貝治，換言之支出只及曼聯100份之一都唔夠。



曼聯增兵步伐仲未停，據悉好大機會收購士砵亭中場波基斯費南迪斯，估計轉會費達6300萬鎊。以增兵規模計算，英超未開鑼，紅魔鬼應該可以提早成為「一哥」，但最後成績係咪都係第一，大家拭目以待。



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