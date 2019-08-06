【阿King】中堅僅表面問題　曼聯要防中

曼聯由前主帥摩連奴上年夏天開始話要買中堅，等到依家終於成事，用8000萬鎊簽入「頂級中堅」哈利馬古尼。



馬古尼嘅實力唔知咪頂級仲未知，但身價一定係，加上用5000萬鎊買右閘雲比沙卡，世界上最貴10位後衞之中，曼聯已經擁有其中兩人，是否代表紅魔鬼新一季防線將無顧之憂呢？咁又未必，因為曼聯仍然欠一位能瞻前顧後嘅防守中場。



當今足球戰術，防守中場最為關鍵，屬於球隊攻守樞紐，包括為後防提供第一道屏障，就好似「過濾器」，率先破壞對手組織攻勢，減輕防線壓力。



昔日曼聯皇朝防中就有熱血隊長堅尼，阿仙奴稱霸英超時期，亦有韋拉，後來車路士有馬列列尼。



李斯特城可以爆冷捧英超冠軍，防中尼高路簡迪居功厥偉，而連奪近2季英超冠軍嘅曼城，防中費蘭甸奴缺陣時，球隊立即陷入困局，所以今夏不惜高價買入洛迪卡斯簡迪。



安達靴里拉離隊之後，曼聯現時防守中場球員，實在乏善可陳，尼曼查馬迪無復當年之勇，費特洛迪古斯人如其名係「廢」，麥湯米尼雖然有潛質，但仍然幼嫩，難以同其他豪門球星硬撼。



曼聯防線冇「中場屏障」保護，即使有哈利馬古尼助陣，但要下下硬食對手直接攻擊，相信失球數字唔會有明顯下降。



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