【東體爭議】皇馬重蹈「施丹+巴禾」錯誤

皇馬早前於國冠盃3:7慘敗畀馬體會，防線猶如紙紮，特別係以「銀河艦隊」嘅球壇地位，一場波失7球，簡直係恥辱，而且有歷史重演之勢，出現番十幾年「施丹+巴禾」嘅尷尬局面。



當年皇馬又係皮里茲做會長，採取「星戰策略」一味收購進攻球星，打造「6條A」施丹、魯爾、碧咸、卡路士、費高、朗拿度嘅金鑽進攻組合，但後防卻用巴禾等平庸守將，結果往往造成前面入埋，唔夠後面輸。



睇番皇馬今夏收購名單，都係以進攻球員為主，包括攻中夏薩特、前鋒盧卡祖域、巴西射手洛迪高高斯，以及就快用6000萬歐元買埋阿積士進攻中場雲迪碧克。



即使皇馬簽入2位後衞費蘭特文迪、艾達米列達奧，但兩人都係出擊型守衞，對防守幫助有限。



皇馬仲要外借埋中堅捷西斯華利祖畀狼隊，新一季防線中路要由沙治奧拉莫斯、華拉尼，由頭頂到尾，如果佢哋有乜三長兩短，咁就中門大開。



教練施丹可能仲活喺「6條A」時代，堅持要買保羅普巴，一旦成事，勢必令陣容攻守更加失衡。



最諷刺係相比「6條A」時代，皇馬現時重金打造嘅進攻組合，跟本比唔上當年嘅朗拿度、魯爾、施丹、費高，新一季只會更加尷尬。



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