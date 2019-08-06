【人物誌】巴克里：夏薩特嘅位置我來頂

夏薩特今夏離開車路士，令「藍戰士」即時失去一位支撐球隊7年嘅核心，加上處於轉會禁令期，唔可以簽入新球星，令人懷疑車仔會陷入群龍無首嘅混亂時代。呢個時候有一位「車手」挺身而出，豪言有力填補夏神嘅空缺，佢就係巴克里。



呢位25歲英格蘭國腳話：「人人都知夏薩特係偉大球員，但佢已經走咗，我哋必須接替佢以往入波、助攻嘅工作，車路士仲有好多優秀球員，只要全力以赴，就可以做到，上季夏薩特缺陣嘅比賽，球隊仍然贏波。」可見巴克里信心爆棚，認為冇咗夏薩特，車路士一樣掂，只係未講到明自己將會成為球隊新核心。



事實上，巴克里2010喺愛華頓出道時，已經被譽為自朗尼之後，「拖肥糖」最佳出品，但佢因為傷患問題，事業一度陷入低潮，2018年1月僅以1500萬轉會費上「車」。



不過，巴克里仍然心高氣傲，竟然大膽揀咗車仔傳奇中場林柏特留下嘅8號球衣，慶幸當時獲得林柏特力撐：「我為巴克里感到高興，你可以見到佢好有天賦，雖然仍然有提升空間，但依家都算已經成為1位全能中場。」巴克里上季英超上陣27場入3球，表現總算冇令人失望。



人生總係充滿戲劇性，估唔到林柏特今季成為車路士領隊，巴克里更加想證明自己夠料做「林8」接班人，早前熱身賽對巴塞隆拿，佢取得入球協助車仔勝出，而對雷丁一役，射入1球「碧咸式」精彩罰球，對薩爾斯堡亦貢獻2次助攻，發揮出小宇宙。車路士兩代8號產生化學作用，可能就係車仔「後夏薩特時代」嘅新出路。



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