【有片】鍾斯騷腳法　徹底失敗勁樣衰

曼聯剛簽入中堅哈利馬古尼，令人對紅魔鬼新一季防線充滿期待，可惜另一位中堅菲爾鍾斯唔生性「反高潮」，早前對AC米蘭嘅國冠盃開波前熱身期間，佢大騷腳法，玩花式控球，試圖用後腳剔起個波，點知躂晒Q，睇住個波溜走，認真樣衰。



當時菲爾鍾斯推前個波，跨前用右腳篤個波落左腳後跟，以為皮球會彈起，然後就可以順勢的波，呢種係南美球員慣用嘅基本控球技巧，動作好瀟灑。



不過，由菲爾鍾斯示範，就係另一回事，個波撞落佢後腳就碌走，鍾斯即仰頭嘆息，可能連佢都驚訝自己腳法原來咁差。好衰唔衰，呢一幕被人拍片，放上社交網，鍾斯梗係被球迷狂寸，甚至有人問點解曼聯會簽佢。



菲爾鍾斯唔止本身個「囧樣」騎呢，仲經常喺球場出醜，例如今年1月曼聯於英足盃淘汰英冠仔雷丁，鍾斯成頭撻落草地勁好笑。



早前熱身賽對基斯迪辛德，鍾斯打倒掛抽射，竟然省中自己隻手，真係匪夷所思。加上今次騷腳法徹底失敗，如果新一季曼聯派出鍾斯同哈利馬古尼扼守中路，恐怕對防線幫助唔大。



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