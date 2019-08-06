【深度分析】曼聯熱身賽太勁　開鑼會腳軟

曼聯上季季尾走晒樣，搞到打唔入聯賽前4位，估唔到今夏熱身賽表現脫胎換骨，6場熱身賽取得5勝1和，簡直係「魔性澎湃」，照計新一季可以得好開始。不過，如果你真係咁諗，只可以講一句：「少年，你太年輕了。」



時光倒流5年，2014年夏天曼聯請到荷蘭名帥尹戈爾執教，當時球迷都認為紅魔鬼可以走出「莫耶斯之亂」。當年曼聯季前熱身賽，表現亦非常出色，同樣取得5勝1和，包括擊敗皇馬同利物浦。



當全世界等睇曼聯王者再臨時，卻出現反高潮，開季頭4場比賽都贏唔到，包括英超開鑼戰，主場輸畀史雲斯，對新特蘭同般尼之流，只能打和，最離譜係英聯盃慘吞當時英甲球隊米爾頓凱恩斯4蛋，紅魔鬼該季跌跌碰碰，最後獲得第4位，都算執到。



事實上，熱身賽同正式比賽，無論係激烈程度，球員比賽心態，都有天壤之別，亮麗嘅季前熱身賽並唔代表新球季可以取得好開始。



最令人擔心係熱身賽去得太盡，當開季時，鬥心及狀態反而可能下降，咁就真係本末倒置。



希望蘇斯克查汲取當年尹戈爾嘅教訓，避免重蹈「高開低收」嘅覆轍，特別係曼聯今季首場英超，就要鬥車路士，跟住對狼隊，比5年前季初賽程難踢十倍。



曼聯今季熱身賽成績

04/08/2019 和AC米蘭 2:2(1:1)

31/07/2019 勝基斯迪辛德 1:0(0:0)

25/07/2019 勝熱刺 2:1(1:0)

20/07/2019 勝國際米蘭1:0(0:0)

17/07/2019 勝列斯聯 4:0(2:0)

13/07/2019 勝珀斯光輝 2:0(0:0)



曼聯5年前熱身賽成績

13/08/2014 勝華倫西亞 2:1(0:0)

05/08/2014 勝利物浦 3:1(0:1)

03/08/2014 勝皇家馬德里 3:1(2:1)

30/07/2014 和國際米蘭 0:0(0:0)

27/07/2014 勝羅馬 3:2(3:0)

24/07/2014 勝洛杉磯銀河 7:0(3:0)



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