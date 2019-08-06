阿仙奴要借祖記中堅　堵塞最大漏洞

阿仙奴今夏缺少資金買人，但一樣可以簽完一個又一個，皆因多「豪門朋友」，可以借人，繼向皇馬借用中場丹尼施巴路斯之後，依家又計劃向祖雲達斯借用中堅魯加尼。



事實上，阿仙奴最需求嘅球員係中堅，因為隊長哥斯尼已經同球會反面，隨時會走人，即使留隊亦無心戀戰，「未來防線支柱」洛賀丁仍然養傷，應該會缺陣季初賽事。



而梅斯達菲上季嘅「災難性」演出，已令人對佢失去信心，上場熱身賽對巴塞，佢落場唔夠4分鐘就出事，走甩蘇亞雷斯後被後者輕鬆破門，累阿仙奴反輸。



因此，領隊艾美利好需要簽入新中堅，25歲嘅魯加尼係祖記青訓產品，已晉身意大利國腳，實力唔錯，而且身高達1米90，制空力強，上季意甲雖然只上陣15次，都頂入2球。



由於祖記今夏簽入荷蘭天才馬菲斯迪歷特，加上邦路斯同基亞連尼係必然正選，魯加尼上陣機會勢必更少，相信祖記唔介意外借佢去阿仙奴，畀佢吸收更多大戰經驗，將來可以做基亞連尼接班人。



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